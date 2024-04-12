Британия и Испания заявили о "значительном прогрессе" по статусу Гибралтара после Brexit

Представители Лондона и Мадрида после переговоров в Брюсселе 12 апреля заявили о "значительном прогрессе" в достижении соглашения, которое позволит обеспечить свободное движение товаров и людей между Гибралтаром и Испанией после выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Встреча на уровне министров иностранных дел Великобритании и Испании с участием вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича и главы правительства Гибралтара Фабиана Пикардо касалась урегулирования статуса британской территории после Brexit.

"Обсуждения прошли в конструктивной атмосфере, был достигнут значительный прогресс. Были согласованы общие политические линии, в частности в отношении аэропорта, товаров и мобильности", – говорится в совместном заявлении сторон.

Сам Пикардо заявил журналистам, что стороны находятся "на расстоянии вытянутой руки или даже согнутой руки" от достижения соглашения. Переговоры по нему, как ожидается, продолжатся и в последующие недели.

Как известно, Великобритания и Испания спорят за контроль над Гибралтаром с тех пор, как Лондон получил его по Утрехтскому договору 1713 года.

В 2020 году, после выхода Британии из Европейского Союза, стороны достигли предварительной договоренности о свободном доступе для товаров и людей. Но окончательное соглашение так и не было достигнуто.

Ранее в правительстве Испании заявляли, что соглашение между Испанией и Великобританией по статусу Гибралтара после Brexit зависит от соглашения по использованию аэропорта.

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