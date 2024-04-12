Зеленський звільнив заступника Єрмака, який працюватиме в МЗС

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив заступника голови Офісу президента Андрія Сибігу, якого мають призначити заступником міністра закордонних справ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ був опублікований на сайті ОП 12 квітня.

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в тексті указу.

Раніше стало відомо, що Сибіга замінить на посаді заступника міністра закордонних справ МЗС Миколу Точицького.

Офіційних повідомлень про нову посаду Точицького наразі немає.

Андрій Сибіга з 2016 по 2021 рік обіймав посаду посла України у Туреччини.

Сибіга був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової.