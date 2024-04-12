Зеленский уволил заместителя Ермака, который будет работать в МИД

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил заместителя главы Офиса президента Андрея Сибигу, которого должны назначить заместителем министра иностранных дел.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ был опубликован на сайте ОП 12 апреля.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в тексте указа.

Ранее стало известно, что Сибига заменит на должности заместителя министра иностранных дел МИД Николая Точицкого.

Андрей Сибига с 2016 по 2021 год занимал должность посла Украины в Турции.

Сибига был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой.