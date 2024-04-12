Сійярто сумує, що через "вітер війни в Україні" росіян не буде на Олімпіаді в Парижі

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вкотре закликав не відстороняти російських спортсменів від участі в цьогорічній Олімпіаді в Парижі, закликавши не поєднувати "геополітику" зі спортом.

Таке він мовив на конференції в Будапешті 12 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

На думку голови угорського МЗС, "вітер війни в Україні, психоз війни" зараз втрутився в ті сфери життя, куди їх не слід допускати, що робить ситуацію ще більш відчайдушною.

"Якщо порушується питання про недопущення спортсменів однієї країни до участі в Олімпійських іграх, я думаю, що ми в глибокій халепі", – сказав він і принагідно додав, що виступав проти виключення російських спортсменів через звинувачення у вживанні допінгу задовго до війни.

"І я також вважаю принизливим те, що ми дозволяємо спортсменам змагатися, але вони можуть носити тільки біле, синє або чорне, і я не знаю, яку музику вони повинні слухати, коли перемагають", – лементував Сійярто.

Також угорський міністр назвав неприпустимим "карати спортсменів з геополітичних міркувань і змушувати їх робити політичні заяви".

Наприкінці минулого року Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що російські та білоруські спортсмени зможуть змагатися в нейтральній формі на Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі, але не зможуть взяти участь у церемоніях відкриття.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпійських іграх, які цього року відбудуться у французькій столиці.