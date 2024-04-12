Сийярто грустит, что из-за "ветра войны в Украине" россиян не будет на Олимпиаде в Париже

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в очередной раз призвал не отстранять российских спортсменов от участия в нынешней Олимпиаде в Париже, призвав не совмещать "геополитику" со спортом.

Такое он сказал на конференции в Будапеште 12 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По мнению главы венгерского МИД, "ветер войны в Украине, психоз войны" сейчас вмешался в те сферы жизни, куда их не следует допускать, что делает ситуацию еще более отчаянной.

"Если поднимается вопрос о недопущении спортсменов одной страны к участию в Олимпийских играх, я думаю, что мы в глубокой беде", – сказал он и попутно добавил, что выступал против исключения российских спортсменов из-за обвинений в употреблении допинга задолго до войны.

"И я также считаю унизительным то, что мы позволяем спортсменам соревноваться, но они могут носить только белое, синее или черное, и я не знаю, какую музыку они должны слушать, когда побеждают", – кричал Сийярто.

Также венгерский министр назвал недопустимым "наказывать спортсменов по геополитическим соображениям и заставлять их делать политические заявления".

В конце прошлого года Международный олимпийский комитет решил, что российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться в нейтральной форме на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, но не смогут принять участие в церемониях открытия.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут во французской столице.