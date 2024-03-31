Мер Парижа: Спортсменам з РФ та Білорусі не будуть раді в місті під час Олімпіади

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпійських іграх, які цього року відбудуться у французькій столиці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ідальго наводить AFP.

"Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі", – сказала вона.

Мер також висловила підтримку українським спортсменам і всьому українському народу.

Свої коментарі Ідальго зробила під час поїздки до Києва, де вона відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.

Російські спортсмени можуть брати участь в Олімпійських іграх в Парижі, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня, але тільки в нейтральному статусі.

Крім того, Росії та Білорусі заборонили брати участь у церемонії відкриття, яка відбудеться на річці Сена в самому центрі міста.

Цього тижня стало відомо, що Франція планує залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Перед цим стало відомо, що французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Також на час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.