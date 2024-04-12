СМИ: Посла Литвы в Киеве готовятся назначить в Польшу

Правительство Литвы планирует отозвать дипломата Вальдемараса Сарапинаса с должности посла в Украине и назначить его послом в Польше – последняя должность стала причиной конфликта между президентом и главой литовского МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

Согласно проекту правительственного решения, зарегистрированному в пятницу, Сарапинаса отзывают с должности в Киеве с 17 июня. По информации BNS, его кандидатура рассматривается на должность посла в Польше.

Вальдемарас Сарапинас возглавлял литовское посольство в Киеве с 2020 года.

Послы в Литве назначаются и увольняются президентом по представлению правительства и по согласованию с Комитетом по иностранным делам Сейма.

Напомним, Литва не имела посла в Польше с сентября 2023 года, когда Эдуардас Борисовас был отозван после завершения срока его полномочий.

Избрание нового посла в стратегически важной для Вильнюса стране вылилось в публичный конфликт между главой МИД Габриелюсом Лансбергисом и президентом Гитанасом Науседой. Его удалось уладить только в начале марта.

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