У Франції мотоциклісти готують масштабний протест через запровадження техконтролю

У Франції об’єднання водіїв мотоциклів та скутерів анонсували на вихідні масштабні акції протестів через запровадження зобов’язання проходити технічний контроль їхніх транспортних засобів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Мотоциклісти хочуть протестувати проти рішення, що набуває чинності з 15 квітня і зробить технічний контроль обов’язковим для мотоциклів, скутерів та міні-автомобілів (у Франції – категорія L), як це досі було для більших транспортних засобів. Таких у Франції близько 3 мільйонів.

Першими контроль повинні будуть пройти мотоцикли, зареєстровані до 2017 року. Перепроходити його потрібно буде кожні три роки, а за невиконання загрожує штраф у розмірі 135 євро або арешт транспортного засобу.

Проходження техконтролю зробили обов’язковим також у разі перепродажу транспортного засобу.

Франція запровадила ці правила на виконання директиви ЄС 2014 року, вимоги якої виконують вже майже по всій території ЄС з метою більшої безпеки на дорогах. Уряд багато років поспіль поступово підходив до цього рішення, зважаючи на дражливість цього питання у Франції, де мопеди й мотоцикли дуже популярні.

Федерація мотоциклістів закликає бойкотувати техконтроль, наполягаючи, що це непотрібні додаткові витрати, тоді як переважна більшість нещасних випадків за участі двохколісних стається через стан дорожного покриття.

На вихідні 13-14 квітня заплановані великі демонстрації у Парижі, Ліллі, Тулузі, Марселі та інших містах.

За оцінками поліції, на вулиці можуть виїхати близько 20 тисяч двоколісних, щоб вимагати відкласти застосування рішення. У Парижі очікують близько 2000 учасників, їхня демонстрація запланована на 14 годину у суботу.

На бік мотоциклістів стали і близько 27 депутатів парламенту, вони звернулися до Міністерства транспорту із закликом запровадити мораторій на техконтроль і застосувати якісь альтернативні заходи.

"Навіть якби я хотів все виконати, у нас взагалі немає цих центрів техконтролю… Я і далі буду щорічно проходити техобслуговування, як робив це і досі. І я не знаю жодного мотоцикліста, який не робив би його", – заявив депутат Саша Ульє з партії Макрона, який сам є мотоциклістом.

Тим часом у федерації техконтролю кажуть, що близько половини їхніх центрів-учасників готові приймати мотоцикли для проведення техконтролю.

Нагадаємо, минулого року Париж став першою у Європі столицею, де за рішенням референдуму заборонили сервіси прокату електросамокатів.

У Латвії з 1 квітня набуло чинності зобов'язання для власників електросамокатів реєструвати їх, тепер пересуватися по вулицях на незареєстрованому самокаті заборонено.