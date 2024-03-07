У Латвії заборонять виїздити на дороги на незареєстрованих самокатах

У Латвії власники електросамокатів повинні будуть зареєструвати їх до початку квітня, після того виїжджати на дорогу на незареєстрованому самокаті буде заборонено.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві транспорту.

Відомство повідомило, що до 31 березня включно електросамокати потрібно зареєструвати у директораті з безпеки дорожнього руху дистанційно або через сервісні центри. З 1 квітня самокати без реєстраційного номера не можна буде використовувати на дорогах. Це стосується у тому числі зібраних самостійно чи перероблених самокатів.

Також зміни передбачають, що водії самокатів віком до 17 років зобов’язані бути у шоломі, а за поганої видимості чи на дорозі з інтенсивним рухом – одягати додаткові світловідбиваючі елементи.

Водіям самокатів забороняється їздити на швидкості понад 25 км/год.

Нагадаємо, останніми роками у багатьох європейських містах почали посилювати правила користування електросамокатами після того, як прокатні сервіси стали широко доступними і електросамокати почали створювати проблеми через недостатню врегульованість галузі і безвідповідальність користувачів.

Найбільш радикально вчинив Париж, де прокатні сервіси електросамокатів заборонили після відповідного рішення містян на референдумі.

Тим часом місто Маастрихт у Нідерландах посилює боротьбу зі стихійним паркуванням велосипедів. У Валенсії влаштували посилений контроль за дотриманням правил дорожнього руху велосипедистами і водіями мікротранспорту, щоб привернути увагу до проблем.