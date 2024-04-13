Во Франции мотоциклисты готовят масштабный протест против введения техконтроля

Во Франции объединения водителей мотоциклов и скутеров анонсировали на выходные масштабные акции протестов из-за введения обязательства проходить технический контроль их транспортных средств.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Мотоциклисты хотят протестовать против решения, которое вступает в силу с 15 апреля и сделает технический контроль обязательным для мотоциклов, скутеров и мини-автомобилей (во Франции – категория L), как это до сих пор было для больших транспортных средств. Таких во Франции около 3 миллионов.

Первыми контроль должны будут пройти мотоциклы, зарегистрированные до 2017 года. Перепроходить его нужно будет каждые три года, а за невыполнение грозит штраф в размере 135 евро или арест транспортного средства.

Прохождение техконтроля сделали обязательным также в случае перепродажи транспортного средства.

Франция ввела эти правила во исполнение директивы ЕС 2014 года, требования которой выполняют уже почти по всей территории ЕС с целью большей безопасности на дорогах. Правительство много лет подряд постепенно подходило к этому решению, учитывая болезненность этого вопроса для Франции, где мопеды и мотоциклы очень популярны.

Федерация мотоциклистов призывает бойкотировать техконтроль, настаивая, что это ненужные дополнительные расходы, тогда как подавляющее большинство несчастных случаев с участием двухколесных происходит из-за состояния дорожного покрытия.

На выходные 13-14 апреля запланированы крупные демонстрации в Париже, Лилле, Тулузе, Марселе и других городах.

По оценкам полиции, на улицы могут выехать около 20 тысяч двухколесных, чтобы требовать отложить применение решения. В Париже ожидают около 2000 участников, их демонстрация запланирована на 14 часов в субботу.

На сторону мотоциклистов стали и около 27 депутатов парламента, они обратились в Министерство транспорта с призывом ввести мораторий на техконтроль и применить какие-то альтернативные меры.

"Даже если бы я хотел все выполнить, у нас вообще нет этих центров техконтроля... Я и дальше буду ежегодно проходить техобслуживание, как делал это и до сих пор. И я не знаю ни одного мотоциклиста, который не делал бы его", – заявил депутат Саша Улье из партии Макрона, который сам является мотоциклистом.

Между тем в федерации техконтроля говорят, что около половины их центров-участников готовы принимать мотоциклы для проведения техконтроля.

Напомним, в прошлом году Париж стал первой в Европе столицей, где по решению референдума запретили сервисы проката электросамокатов.

В Латвии с 1 апреля вступило в силу обязательство для владельцев электросамокатов регистрировать их, теперь передвигаться по улицам на незарегистрированном самокате запрещено.