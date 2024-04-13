Разведка Британии проанализировала принятые РФ законы в отношении российских военных и их семей

Разведка Великобритании рассказала о причинах и последствиях для РФ двух принятых Москвой законов в поддержку российских военных, воюющих в Украине, и их семей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 13 апреля.

В ведомстве указали, что первый закон освободил военных РФ, воюющих в Украине, от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитных каникул. В то же время второй – запрещает работодателям увольнять вдов российских военных в течение одного года со дня смерти мужа.

В обзоре говорится, что Кремль, вероятно, принял эти законы в надежде успокоить своих военных, финансово поощрить в армию больше солдат в обмен на государственные льготы, а также ограничить критику со стороны жен погибших оккупантов.

"Хотя любые платежные каникулы могут стоить российскому федеральному правительству немного в краткосрочной перспективе, они, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономической ситуации в РФ и ее перспектив", – отмечает разведка.

Ранее британская разведка рассказала, что РФ стремится набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году, что необходимо для поддержки ее сил в Украине, которые понесли огромные потери.

Перед этим разведка Британии отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта.

В то же время оценка Североатлантического альянса заключается в том, что российский правитель Владимир Путин пока будет пытаться оттягивать объявление очередной волны мобилизации.

Также ведомство выразило мнение, что увеличение числа нападений на военкоматы и подобные учреждения в России может свидетельствовать о недоверии к обещанию лидера РФ Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.