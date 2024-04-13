Зеленський подякував Шольцу: Крім Patriot Україна отримає ракети до наявних систем ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів "результативну" розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами президента, він подякував канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони (ППО).

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", – зазначив Зеленський.

Глава держави також закликав всіх інших лідерів держав-партнерів України наслідувати цей приклад.

Як йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента, Зеленський також розповів Шольцу про поточну ситуацію в українській енергетиці, особливо на Харківщині, в інших постраждалих регіонах, а також про оперативну обстановку на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони.

Крім того, він подякував канцлеру за підтримку чеської ініціативи з пошуку артилерійських снарядів для України й підкреслив, що її ефективність прямо залежить від вчасної реалізації.

Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку, та організацію Глобального саміту миру у Швейцарії, йдеться в повідомленні.

"Скоординували зусилля, покликані забезпечити якнайширшу участь країн Глобального Півдня", – зауважили в Офісі.

Раніше Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.

Перед цим Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.