Байден провел многочасовую встречу с командой по нацбезопасности после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден и ключевые чиновники, ответственные за сферу нацбезопасности, провели вечером 13 апреля многочасовое обсуждение в связи с атакой Ирана против Израиля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированных чиновников, пишет "Европейская правда".

Встреча в ситуационной комнате началась ночью по киевскому времени и длилась около двух часов, далее после небольшого перерыва обсуждение продолжили.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx April 13, 2024

В частности, на фото можно видеть советника по нацбезопасности Джейка Салливана, главу Пентагона Ллойда Остина, председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Чарльза Брауна.

Двое неназванных американских чиновников в комментарии СМИ сказали, что во время ночной атаки Ирана силы США в регионе не атаковали. Их силы ПВО перехватили часть иранских "Шахедов", которые летели в направлении Израиля.

Ранее Корпус стражей Исламской революции предупредил США о том, что ответит на поддержку или соучастие в действиях против интересов Ирана, и что Тегеран считает США соответственными за "злые действия" Израиля.

Как известно, поздно вечером 13 апреля Иран запустил в направлении Израиля большое количество ударных беспилотников, после чего были также ракетные удары с территории Ирана и ракетный обстрел с территории Ливана группировкой "Хезболла".

Впоследствии в Армии обороны Израиля сообщили, что Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников, большую часть сбила ПВО и истребители. Более 100 беспилотников, выпущенных Ираном, были сбиты за пределами израильского воздушного пространства.