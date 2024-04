Байден провел многочасовую встречу с командой по нацбезопасности после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден и ключевые чиновники, ответственные за сферу нацбезопасности, провели вечером 13 апреля многочасовое обсуждение в связи с атакой Ирана против Израиля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированных чиновников, пишет "Европейская правда".

Встреча в ситуационной комнате началась ночью по киевскому времени и длилась около двух часов, далее после небольшого перерыва обсуждение продолжили.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx