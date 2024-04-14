НАТО засуджує атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стриманості

В Північноатлантичному альянсі прокоментували нещодавню масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написала речниця НАТО Фара Дахлалла.

За її словами, у НАТО засуджують дії Ірану і закликають до "стриманості".

"Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", – зазначила речниця.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.