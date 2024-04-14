НАТО осуждает атаку Ирана на Израиль и призывает к сдержанности

В Североатлантическом альянсе прокомментировали недавнюю массированную воздушную атаку Ирана на Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter (X) написала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

По ее словам, в НАТО осуждают действия Ирана и призывают к "сдержанности".

"Жизненно важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.