В Сенате США говорят о консенсусе для скорой помощи Украине и Израилю

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил, что во время воскресного телефонного разговора между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус", что Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь как Израилю, так и Украине.

Заявление Шумера приводит ABC News, пишет "Европейская правда".

Шумер выразил надежду на пресс-конференции в Нью-Йорке, что на этой неделе удастся что-то сделать для помощи обеим странам.

Он отметил, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это принятие Палатой представителей одобренного Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, который включает помощь обеим странам.

Сенат принял пакет на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.

"Лучший способ помочь Израилю восстановить свою противоракетную оборону и противодействие беспилотникам – это немедленное принятие этого дополнения.

Как я уже говорил, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою оборону, и дополнение к закону о безопасности пополнит те средства противоракетной обороны и защиты от беспилотников, которые есть в системе "Стрела", системе "Праща Давида" и "Железном куполе", – сказал Шумер.

Ранее в воскресенье Байден провел разговор с лидером большинства в Сенате Шумером, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил в субботу, что на этой неделе палата представителей изменит свой график, чтобы "рассмотреть законы, которые поддерживают нашего союзника Израиль и привлекают к ответственности Иран и его террористических приспешников", но пока непонятно, что это будут за законы, и насколько они могут отличаться от законопроекта, принятого Сенатом.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в воскресенье, что палата "попытается еще раз" проголосовать за военную помощь Израилю в ответ на широкомасштабную атаку Ирана. Но он не уточнил, будет ли пакет поддержки Украины объединен с помощью Израилю, и будет ли проголосован на этой неделе.

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер заявил, что он ожидает голосования по помощи Украине на этой неделе,"и я ожидаю, что она будет принята".

Жесткие консерваторы предостерегли Джонсона от включения финансирования Украины в любой пакет помощи Израилю.

В пятницу Джонсон обсуждал поддержку Украины с потенциальным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.



