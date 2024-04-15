Чеські політики: Україна має отримати таку ж підтримку, як Ізраїль після атаки Ірану

У Чехії окремі політки вважають, що ситуація в Україні вимагає скоординованої міжнародної реакції, схожої до тієї, яку отримав Ізраїль під час та після ударів іранських безпілотників і ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Деякі чеські політики вважають, що Україна, яка зіштовхується з регулярними дроновими та ракетними атаками з боку Росії, повинна отримати такий самий захист, як Ізраїль.

"Нічна атака аятоли на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції і готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією...", – зазначив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак від партії STAN.

Інші політики, пов'язані з центристською партією STAN, підтримали настрої міністра.

"Україна заслуговує на такий самий рішучий захист, який Ізраїль по праву отримав від своїх союзників минулої ночі", – прокоментувала Дануше Нерудова, провідна кандидатка від STAN на європейських виборах.

До заклику посилити захист України приєдналася і чеська депутатка Європарламенту Маркета Грегорова.

"Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль… У світлі вчорашньої обіцянки Шольца надати Україні більше Patriot, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати протиповітряну оборону, яка також захистить українське цивільне населення", – заявила Грегорова.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підкреслив, що необхідно зберегти допомогу Україні з боку США.

"Підтримка України з боку США є абсолютно необхідною", – заявив Фіала в неділю перед від'їздом до США для зустрічі з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що палата "спробує ще раз" проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.

Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив, що між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий "консенсус", що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.