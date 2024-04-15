Чешские политики: Украина должна получить такую же поддержку, как Израиль после атаки Ирана

В Чехии отдельные политики считают, что ситуация в Украине требует скоординированной международной реакции, похожей на ту, которую получил Израиль во время и после ударов иранских беспилотников и ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Некоторые чешские политики считают, что Украина, которая сталкивается с регулярными дроновыми и ракетными атаками со стороны России, должна получить такую же защиту, как Израиль.

"Ночная атака аятоллы на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией...", – отметил министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак от партии STAN.

Другие политики, связанные с центристской партией STAN, поддержали настроения министра.

"Украина заслуживает такой же решительной защиты, которую Израиль по праву получил от своих союзников прошлой ночью", – прокомментировала Дануше Нерудова, ведущий кандидат от STAN на европейских выборах.

К призыву усилить защиту Украины присоединилась и чешский депутат Европарламента Маркета Грегорова.

"Я полностью осуждаю нападение Ирана на Израиль... В свете вчерашнего обещания Шольца предоставить Украине больше Patriot, я верю, что Запад наконец поможет построить противовоздушную оборону, которая также защитит украинское гражданское население", – заявила Грегорова.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что необходимо сохранить помощь Украине со стороны США.

"Поддержка Украины со стороны США является абсолютно необходимой", – заявил Фиала в воскресенье перед отъездом в США для встречи с президентом Джо Байденом и представителями Конгресса.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в воскресенье, что палата "попытается еще раз" проголосовать за военную помощь Израилю в ответ на широкомасштабную атаку Ирана. Но он не уточнил, будет ли пакет поддержки Украины объединен с помощью Израилю, и будет ли проголосован на этой неделе.

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил, что между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус", что Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь как Израилю, так и Украине.