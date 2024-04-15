Молдова застерегла своїх громадян від поїздок до Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Молдови закликало громадян країни утриматися від поїздок до Ізраїлю з огляду на непередбачуваність ситуації у регіоні.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

15 квітня МЗС опублікувало попередження, в якому закликає громадян Молдови уникати поїздок до Ізраїлю, якщо для цього немає нагальної необхідності.

"Безпека та стабільність у цьому регіоні можуть бути під загрозою протягом невизначеного часу", – пояснили в МЗС.

Громадянам Молдови, які вже перебувають в Ізраїлі, рекомендують посилено стежити за ситуацією, дослухатися до офіційних вказівок та тримати контакт із посольством.

Як відомо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран та проіранські сили у регіоні завдали масованого повітряного удару по території Ізраїлю ударними безпілотниками і ракетами. Майже всі їх збили військові Ізраїлю та союзників.

У Тегерані натякнули, що вважають свою відплату Ізраїлю завершеною, але готові жорстко відреагувати у разі акції у відповідь.

Президент США Джо Байден, схоже, переконував прем’єр-міністра Ізраїлю утриматися від відплати Ірану та попередив, що Штати не будуть надавати підтримки у цих діях. Лондон також висловив сподівання, що Ізраїль утримається від помсти.