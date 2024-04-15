Британія сподівається, що Ізраїль не стане мститися Ірану

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має право дати відповідь на широкомасштабну атаку Ірану, однак Лондон сподівається, що він цього не робитиме.

Про це Кемерон сказав в ефірі британського телеканалу Sky News, пише "Європейська правда".

Кемерон підкреслив, що атака Ірану була надзвичайно масштабною. Іран використав 301 одиницю зброї, зокрема, 110 балістичних ракет і 40 крилатих ракет.

"Якщо ви сидите сьогодні вранці в Ізраїлі, ви цілком слушно думаєте, що ми маємо повне право відповісти на це, і це так, але ми закликаємо їх не вдаватися до ескалації", – сказав глава британського МЗС.

"Ми сподіваємося, що не буде реакції у відповідь і натомість увага світу має бути зосереджена на ХАМАС. Вони все ще утримують заручників. Їм запропонували угоду, що в'язні можуть бути звільнені з ізраїльських в'язниць в обмін на деяких із цих заручників, і в бойових діях буде пауза. Ось що має відбутися далі", – додав Кемерон.

За його словами, зараз найрозумніше було б визнати, що напад Ірану провалився. "І ми хочемо зосередити увагу на цьому, на згубному впливі Ірану, і насправді зосередитися на тому, що відбувається в Газі, і на звільненні заручників", – додав британський дипломат.

Американські високопосадовці запевнили, що США не будуть учасниками жодних заходів відплати Ізраїлю Ірану, якщо такі будуть.

За даними ЗМІ, Байден під час розмови з Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

За словами джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.