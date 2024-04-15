Молдова предостерегла своих граждан от поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Молдовы призвало граждан страны воздержаться от поездок в Израиль, учитывая непредсказуемость ситуации в регионе.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

15 апреля МИД опубликовал предупреждение, в котором призывает граждан Молдовы избегать поездок в Израиль, если для этого нет насущной необходимости.

"Безопасность и стабильность в этом регионе могут быть под угрозой в течение неопределенного времени", – пояснили в МИД.

Гражданам Молдовы, которые уже находятся в Израиле, рекомендуют усиленно следить за ситуацией, прислушиваться к официальным указаниям и поддерживать контакт с посольством.

Как известно, в ночь с 13 на 14 апреля Иран и проиранские силы в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами. Почти все их сбили военные Израиля и союзников.

В Тегеране намекнули, что считают свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.

Президент США Джо Байден, похоже, убеждал премьер-министра Израиля воздержаться от возмездия Ирана и предупредил, что Штаты не будут оказывать поддержки в этих действиях. Лондон также выразил надежду, что Израиль воздержится от мести.