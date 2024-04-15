У Румунії хочуть дозволити скарги на порушення ПДР на основі відеодоказу

У Румунії готують до обговорення проєкт закону, який уможливить скаргу до поліції про порушення правил дорожнього руху на основі відеодоказу від інших водіїв.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Ідея проєкту полягає у тому, щоби усі учасники дорожнього руху могли бути "очима" поліції та повідомляти про обурливі випадки нехтування правилами із наслідками для порушника.

Проєкт пропонує дозволити реєструвати порушення ПДР та виписувати штрафи на основі відеодоказів, знятих іншими водіями на телефони чи реєстратори. До відео потрібно буде додати заяву-свідчення про те, що відео не відредаговане.

Це вже не перша спроба запровадити у Румунії подібні нововведення. Експерти у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що запуск процедури скарг на основі відеофіксації порушень допоможе суттєво зменшити кількість порушень ПДР та аварій.

Румунія залишається на першому місці у ЄС за кількістю смертельних ДТП. Щорічна смертність в аваріях у Румунії складає 86 випадків на 1 млн населення, що приблизно удвічі більше за середні показники у ЄС. Найчастіше у ДТП гинуть чоловіки (80%).

Тим часом в Італії планують відмовитись від розсилки фотографій з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент у першому читанні схвалив проєкт для посилення відповідальності для водіїв-порушників на рівні ЄС.