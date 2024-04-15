В Румынии хотят разрешить жалобы на нарушение ПДД на основе видеодоказательства

В Румынии готовят к обсуждению проект закона, который сделает возможной жалобу в полицию о нарушении правил дорожного движения на основе видеосвидетельства от других водителей.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Идея проекта заключается в том, чтобы все участники дорожного движения могли быть "глазами" полиции и сообщать о возмутительных случаях пренебрежения правилами с последствиями для нарушителя.

Проект предлагает разрешить регистрировать нарушения ПДД и выписывать штрафы на основе видеодоказательств, снятых другими водителями на телефоны или регистраторы. К видео нужно будет добавить заявление-свидетельство о том, что видео не отредактировано.

Это уже не первая попытка ввести в Румынии подобные нововведения. Эксперты в Министерстве внутренних дел считают, что запуск процедуры жалоб на основе видеофиксации нарушений поможет существенно уменьшить количество нарушений ПДД и аварий.

Румыния остается на первом месте в ЕС по количеству смертельных ДТП. Ежегодная смертность в авариях в Румынии составляет 86 случаев на 1 млн населения, что примерно вдвое больше средних показателей в ЕС. Чаще всего в ДТП погибают мужчины (80%).

Между тем в Италии планируют отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент в первом чтении одобрил проект для усиления ответственности для водителей-нарушителей на уровне ЕС.