У Грузії частину ЗМІ не пустили на засідання комітету, де розглядають закон про "іноагентів"

Частину акредитованих журналістів не пустили на засідання парламентського комітету, де починається обговорення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Частину акредитованих журналістів не пустили на засідання юридичного комітету парламенту. Як повідомляють, перебувати на засіданні дозволили лише телеканалам, тоді як журналістів від онлайн-ЗМІ не впустили.

Депутатка з групи "Сила народу" Ека Сепашвілі заявила, що не бачить у цьому проблеми, оскільки засідання "і так буде у прямому ефірі", та що за присутності багатьох людей можуть повторитися сутички.

Тіна Бокучава від опозиційного "Єдиного національного руху" вважає, що це свідчення того, що влада не хоче масштабного висвітлення процесу.

Народний захисник (омбудсмен) Грузії Леван Іоселіані заявив, що усі акредитовані ЗМІ мали би отримати можливість працювати у парламенті і висвітлювати події для своїх медіа.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів". Під парламентом зібралась акція протесту, на вечір також планують масштабну акцію, яку збирають громадські організації.

Грузинська влада вже намагалася схвалити цей проєкт навесні 2023 року, але змушена була відкликати його під тиском масштабних протестів і позиції Заходу.

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