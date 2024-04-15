У Грузії починають розгляд "російського закону" про "іноагентів", під парламентом – протест

Під парламентом Грузії у понеділок зібралась акція протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", який у понеділок має розглянути парламентський комітет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

Присутні на акції опротестовують законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який сьогодні вранці розглядатиме юридичний комітет.

Демонстрація відбувається біля заднього входу в парламент. На місці зібралися представники громадських організацій та ЗМІ, які розгорнули банери з написом: "Ні російському закону!". Вони порівнюють запропоноване законодавство з російським, яке Кремль використовує для придушення інакомислення. На місці мобілізовано поліцію.

фото: SOVA

Як повідомляє проєкт SOVA, учасники акції розгорнули біля парламенту прапор ЄС.

фото: SOVA

Крім того, ще одна акція протесту проти законопроєкту пройде перед парламентом увечері о 19:00.

"Боротьба за європейське майбутнє Грузії триває. Не залишайся вдома, виходь на вулицю. "Російський закон" стосується всіх громадян Грузії! "Російський закон" – це велика стіна між Грузією і Європою! Так – Європі! Ні – російському закону!" – йдеться в інформації, поширеній організаторами протестів у соцмережах.

У Єврокомісії закликали Грузію відкликати законодавство про "іноагентів", висловлюючи занепокоєння у зв’язку з можливим його ухваленням.

Посол Європейського Союзу в Грузії заявив, що законопроєкт про "іноземних агентів" є несумісним із цінностями ЄС, до якого прагне приєднатися країна.

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