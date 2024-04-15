В Грузии часть СМИ не пустили на заседание комитета, где рассматривают закон об "иноагентах"

Часть аккредитованных журналистов не пустили на заседание парламентского комитета, где начинается обсуждение скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Часть аккредитованных журналистов не пустили на заседание юридического комитета парламента. Как сообщается, находиться на заседании позволили только телеканалам, тогда как журналистов от онлайн-СМИ не впустили.

Депутат из группы "Сила народа" Эка Сепашвили заявила, что не видит в этом проблемы, поскольку заседание "и так будет в прямом эфире", и что в присутствии многих людей могут повториться столкновения.

Тина Бокучава от оппозиционного "Единого национального движения" считает, что это свидетельство того, что власть не хочет масштабного освещения процесса.

Народный защитник (омбудсмен) Грузии Леван Иоселиани заявил, что все аккредитованные СМИ должны были бы получить возможность работать в парламенте и освещать события для своих медиа.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах". Под парламентом собралась акция протеста, на вечер также планируют масштабную акцию, которую собирают общественные организации.

Грузинские власти уже пытались одобрить этот проект весной 2023 года, но вынуждены были отозвать его под давлением масштабных протестов и позиции Запада.

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