Постраждалі у теракті в Манчестері подали до суду на британську розвідку

Понад 250 осіб, які вижили після теракту, що забрав життя 22 людей на концерті американської співачки Аріани Гранде в Манчестері у 2017 році, подали до суду на британську розвідку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Юристи трьох юридичних фірм заявили, що вони подали груповий позов від імені понад 250 клієнтів до британського трибуналу з питань слідчих повноважень.

Терорист-смертник Салман Абеді підірвав бомбу на Манчестер-арені наприкінці концерту Гранде 22 травня 2017 року, коли тисячі молодих фанатів залишали залу. Понад 100 людей постраждали, багато з яких – діти та підлітки. Абеді загинув під час вибуху.

Минулого року офіційне розслідування показало, що британська розвідувальна служба MI5 не діяла достатньо швидко щодо ключової інформації та втратила можливість запобігти вибуху, який був найсмертоноснішим терактом у Великій Британії за останні роки.

Абеді був "об'єктом інтересу" для співробітників MI5 у 2014 році, але незабаром його справу закрили, оскільки визнали, що він становить низький ризик.

У доповіді також зазначали, що один з офіцерів MI5 визнав, що вважав розвідувальні дані про Абеді можливою загрозою національній безпеці, але не обговорив це достатньо швидко з колегами.

Водночас голова МІ5 Кен Маккалум заявив, що він "глибоко шкодує", що його відомство не змогло запобігти теракту.

Нагадаємо, що 2019 року з Лівії до Британії екстрадували брата терориста-смертника із Манчестера Ашема Абеді.

20-літнього Хашема Абеді затримали у Лівії невдовзі після того, як його старший брат підірвався на Манчестер-арені на концерті співачки Аріани Гранде.

Згодом терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт.