Пострадавшие при теракте в Манчестере подали в суд на британскую разведку

Более 250 человек, выживших после теракта, унесшего жизни 22 человек на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году, подали в суд на британскую разведку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Юристы трех юридических фирм заявили, что они подали групповой иск от имени более 250 клиентов в британский трибунал по вопросам следственных полномочий.

Террорист-смертник Салман Абеди взорвал бомбу на Манчестер-арене в конце концерта Гранде 22 мая 2017 года, когда тысячи молодых фанатов покидали зал. Более 100 человек пострадали, многие из которых – дети и подростки. Абеди погиб при взрыве.

В прошлом году официальное расследование показало, что британская разведывательная служба MI5 не действовала достаточно быстро по ключевой информации и потеряла возможность предотвратить взрыв, который был самым смертоносным терактом в Великобритании за последние годы.

Абеди был "объектом интереса" для сотрудников MI5 в 2014 году, но вскоре его дело закрыли, поскольку признали, что он представляет низкий риск.

В докладе также отмечалось, что один из офицеров MI5 признал, что считал разведывательные данные об Абеди возможной угрозой национальной безопасности, но не обсудил это достаточно быстро с коллегами.

В то же время глава МИ5 Кен Маккалум заявил, что он "глубоко сожалеет", что его ведомство не смогло предотвратить теракт.

Напомним, что в 2019 году из Ливии в Британию экстрадировали брата террориста-смертника из Манчестера Ашема Абеди.

20-летнего Хашема Абеди задержали в Ливии вскоре после того, как его старший брат подорвался на Манчестер-арене на концерте певицы Арианы Гранде.

Впоследствии террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.