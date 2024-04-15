Боррель закликав терміново збалансувати торгівлю з Китаєм для безпеки ЄС

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС потрібно збалансувати торговельні відносини з Китаєм для зменшення залежності від КНР.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму блозі з приводу виходу його книги "Європа між двома війнами".

За його словами, це відновлення балансу є невідкладним. Він вказав, що минулого року торговельний дефіцит з Китаєм склав "приголомшливу" суму у 291 мільярд євро, що становить 1,7% ВВП ЄС.

Топдипломат зазначив, що лише минулого місяця китайський уряд оприлюднив плани щодо значних інвестицій у високотехнологічне виробництво, що означає, додав Боррель, що технологічна галузь ЄС зіткнеться з ще більш жорсткою конкуренцією найближчими роками.

"Вкрай важливо, щоб ми захистили нашу галузь від недобросовісної конкуренції. Ми вже почали робити це для наших електромобілів, сонячних панелей та інших галузей з нульовим балансом", – зауважив він.

Водночас посадовець застеріг від конфронтації з КНР попри те, що "наші цінності та політичні системи суттєво відрізняються, і ми маємо протилежні погляди на універсальність прав людини".

"Ми стали занадто взаємозалежними для цього. А співпраця з Китаєм необхідна для вирішення головних глобальних викликів сучасності, таких як зміна клімату", – вважає Боррель.

Раніше міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу Росії з боку його банків та компаній у війні проти України, а також готові відповідати заходами на різке зростання дешевого експорту з КНР.

Напередодні до Китаю з триденним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що намагатиметься вирівняти умови для німецьких компаній у Китаї.

За даними ЗМІ, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні здійснить поїздку до Китаю в найближчі місяці, адже прагне перезавантажити відносини своєї країни з Китаєм після того, як минулого року Рим вийшов із суперечливої глобальної інвестиційної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".