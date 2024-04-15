Боррель призвал срочно сбалансировать торговлю с Китаем для безопасности ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС нужно сбалансировать торговые отношения с Китаем для уменьшения зависимости от КНР.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем блоге по поводу выхода его книги "Европа между двумя войнами".

По его словам, это восстановление баланса является неотложным. Он указал, что в прошлом году торговый дефицит с Китаем составил "потрясающую" сумму в 291 миллиард евро, что составляет 1,7% ВВП ЕС.

Топ-дипломат отметил, что только в прошлом месяце китайское правительство обнародовало планы по значительным инвестициям в высокотехнологичное производство, что означает, добавил Боррель, что технологическая отрасль ЕС столкнется с еще более жесткой конкуренцией в ближайшие годы.

"Крайне важно, чтобы мы защитили нашу отрасль от недобросовестной конкуренции. Мы уже начали делать это для наших электромобилей, солнечных панелей и других отраслей с нулевым балансом", – отметил он.

В то же время чиновник предостерег от конфронтации с КНР несмотря на то, что "наши ценности и политические системы существенно отличаются, и мы имеем противоположные взгляды на универсальность прав человека".

"Мы стали слишком взаимозависимыми для этого. А сотрудничество с Китаем необходимо для решения главных глобальных вызовов современности, таких как изменение климата", – считает Боррель.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи России со стороны его банков и компаний в войне против Украины, а также готовы отвечать мерами на резкий рост дешевого экспорта из КНР.

Накануне в Китай с трехдневным визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что будет пытаться выровнять условия для немецких компаний в Китае.

По данным СМИ, премьер Италии Джорджия Мелони совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы, так как стремится перезагрузить отношения своей страны с Китаем после того, как в прошлом году Рим вышел из противоречивой глобальной инвестиционной инициативы Пекина "Один пояс, один путь".