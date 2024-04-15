Глава МИД Литвы призвал немедленно усилить санкции против Ирана

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что после нападения на Израиль Запад должен ввести новые санкции против Ирана.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литва, как и многие другие страны мира осудили беспрецедентную атаку Ирана ракетами и беспилотниками на Израиль, предупредив, что эта атака может еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

"Нам следует немедленно усилить санкции против Ирана за его региональное дестабилизирующее поведение и поддержку агрессии России против Украины", – отметил Ландсбергис.

По его словам, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке будет иметь "катастрофические последствия как для ближневосточного региона, так и для Украины, которая защищается от российской агрессии".

"Однако очевидно, что Ирану, как и России, добавляет смелости нерешительность Запада", – подчеркнул Ландсбергис.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

По данным издания Financial Times, в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.

Накануне сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС на вторник, 16 апреля, в видеоформате после атаки Ирана на Израиль.