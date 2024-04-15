МЗС Чехії викликало посла Ірану через атаку на Ізраїль

Міністерство закордонних справ Чехії 15 квітня викликало посла Ірану Сайєда Маджида Гафелі Башима після масованого обстрілу Ізраїлю ракетами та дронами.

Про це у Twitter (X) повідомив голова чеського МЗС Ян Ліпавський, пише "Європейська правда".

За словами Ліпавського, під час виклику посла "чеська дипломатія дала зрозуміти іранському керівництву, що воно перейшло всі кордони, напавши на Ізраїль".

"Іранський режим свідомо ставить під загрозу безпекову ситуацію в регіоні. І все це з мовчазної згоди його російських друзів", – додав голова зовнішньополітичного відомства Чехії.

Rozhodl jsem dnes o předvolání íránského velvyslance, aby česká diplomacie jasně tlumočila íránskému vedení, že útokem na Izrael překročilo veškeré hranice. Íránský režim cíleně ohrožuje bezpečnostní situaci v regionu. To vše s tichým souhlasem svých ruských přátel. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 15, 2024

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

За даними видання Financial Times, у ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на атаку.

Напередодні повідомляли, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС на вівторок, 16 квітня, у відеоформаті після атаки Ірану на Ізраїль.