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МЗС Чехії викликало посла Ірану через атаку на Ізраїль

Новини — Понеділок, 15 квітня 2024, 18:13 — Олег Павлюк

Міністерство закордонних справ Чехії 15 квітня викликало посла Ірану Сайєда Маджида Гафелі Башима після масованого обстрілу Ізраїлю ракетами та дронами.

Про це у Twitter (X) повідомив голова чеського МЗС Ян Ліпавський, пише "Європейська правда".

За словами Ліпавського, під час виклику посла "чеська дипломатія дала зрозуміти іранському керівництву, що воно перейшло всі кордони, напавши на Ізраїль".

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"Іранський режим свідомо ставить під загрозу безпекову ситуацію в регіоні. І все це з мовчазної згоди його російських друзів", – додав голова зовнішньополітичного відомства Чехії.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

За даними видання Financial Times, у ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на атаку.

Напередодні повідомляли, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС на вівторок, 16 квітня, у відеоформаті після атаки Ірану на Ізраїль.

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