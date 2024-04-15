МИД Чехии вызвал посла Ирана из-за атаки на Израиль

Министерство иностранных дел Чехии 15 апреля вызвало посла Ирана Сайеда Маджида Гафели Башима после массированного обстрела Израиля ракетами и дронами.

Об этом в Twitter (X) сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, пишет "Европейская правда".

По словам Липавского, во время вызова посла "чешская дипломатия дала понять иранскому руководству, что оно перешло все границы, напав на Израиль".

"Иранский режим сознательно ставит под угрозу ситуацию с безопасностью в регионе. И все это с молчаливого согласия его российских друзей", – добавил глава внешнеполитического ведомства Чехии.

Rozhodl jsem dnes o předvolání íránského velvyslance, aby česká diplomacie jasně tlumočila íránskému vedení, že útokem na Izrael překročilo veškeré hranice. Íránský režim cíleně ohrožuje bezpečnostní situaci v regionu. To vše s tichým souhlasem svých ruských přátel. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 15, 2024

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

По данным издания Financial Times, в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.

Накануне сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС на вторник, 16 апреля, в видеоформате после атаки Ирана на Израиль.