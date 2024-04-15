Укр Рус Eng

МИД Чехии вызвал посла Ирана из-за атаки на Израиль

Новости — Понедельник, 15 апреля 2024, 18:13 — Олег Павлюк

Министерство иностранных дел Чехии 15 апреля вызвало посла Ирана Сайеда Маджида Гафели Башима после массированного обстрела Израиля ракетами и дронами.

Об этом в Twitter (X) сообщил глава чешского МИД Ян Липавский, пишет "Европейская правда".

По словам Липавского, во время вызова посла "чешская дипломатия дала понять иранскому руководству, что оно перешло все границы, напав на Израиль".

Глава МИД Литвы призвал немедленно усилить санкции против Ирана

"Иранский режим сознательно ставит под угрозу ситуацию с безопасностью в регионе. И все это с молчаливого согласия его российских друзей", – добавил глава внешнеполитического ведомства Чехии.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

По данным издания Financial Times, в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.

Накануне сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС на вторник, 16 апреля, в видеоформате после атаки Ирана на Израиль.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Иран