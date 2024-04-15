Колишній заступник голови МЗС став заступником Єрмака

Президент Володимир Зеленський 15 квітня призначив колишнього заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького заступником голови Офісу президента.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті голови держави.

Микола Точицький був заступником міністра закордонних справ із вересня 2021 року.

Перед тим він очолював представництво України при ЄС, поєднуючи цю посаду з посадою посла у Бельгії та Люксембурзі.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, на засіданні уряду 12 квітня ухвалили рішення про звільнення Миколи Точицького з посади заступника міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Андрія Сибіги, який досі працював заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Того ж дня Зеленський підписав указ про звільненя Андрія Сибіги з посади заступника голови ОП.