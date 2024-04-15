Бывший заместитель главы МИД стал заместителем Ермака

Президент Владимир Зеленский 15 апреля назначил бывшего заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого заместителем главы Офиса президента.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Николай Точицкий был заместителем министра иностранных дел с сентября 2021 года.

Перед тем он возглавлял представительство Украины при ЕС, совмещая эту должность с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.

ФОТО: УНИАН

Напомним, на заседании правительства 12 апреля приняли решение об увольнении Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел и назначении на эту должность Андрея Сибиги, который до сих пор работал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Сибиги с должности заместителя главы ОП.