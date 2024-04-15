В Грузии депутатов оппозиции выгнали с заседания комитета, где рассматривают закон об "иноагентах"

В Грузии с заседания юридического комитета парламента, где обсуждают скандальный проект закона "о прозрачности иностранного влияния", выгнали ряд оппозиционных депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Решением председателя комитета Анри Оханашвили из зала заседания были удалены: Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе и Хатия Деканоидзе.

Ранее от заседания отстранили Тину Бокучаву и Саломе Самадашвили.

Заседание комитета началось сегодня утром, 15 апреля, во время обсуждения ситуация в зале неоднократно накалялась.

Несмотря на шум и реплики в адрес оппозиции, Анри Оханашвили не удалил из зала ни одного из членов большинства.

Кроме того, Оханашвили отключал микрофон депутатам, которые называли закон "российским".

Также во время заседания один из оппозиционных депутатов подрался с представителем правящей партии.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах". Сообщалось, что на заседание пустили не всех аккредитованных журналистов.

Под парламентом собралась акция протеста, на вечер также планируют масштабную акцию, которую собирают общественные организации.