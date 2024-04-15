Росія викрала трьох громадян Грузії біля окупованих територій, серед них може бути 16-річний

Служба державної безпеки Грузії 15 квітня повідомила про черговий випадок затримання співгромадян у прикордонні з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

За даними грузинського відомства, представники російських окупаційних сил "незаконно затримали трьох громадян Грузії на окупованій території поблизу сіл Земо Арцеві та Отреві".

"Отримавши інформацію про згаданий інцидент, Служба державної безпеки активувала гарячу лінію Місії спостерігачів ЄС", – додали там, запевнивши, що Тбілісі задіяло всі механізми звільнення незаконно утримуваних громадян Грузії.

За даними грузинського телеканалу Mtavari, затриманим громадянам Грузії – 16, 18 та 20 років. Їх затримали й доправили на російську військову базу в Земо Арцеві, де ті зв’язались із їхніми родинами.

Обставини затримання поки невідомі.

Як відомо, після війни 2008 року окупаційна адміністрація Цхінвальського регіону Грузії встановлює "кордон" по лінії розмежування, при цьому відхоплюючи додаткові шматки території (цей процес називають "бордеризацією"). Нерідко межу проводять посеред сіл і земельних ділянок.

Через це російські окупаційні війська часто незаконно затримують громадян Грузії, звинувачуючи їх у "порушенні держкордону".

Нещодавно Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.