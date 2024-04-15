Россия похитила трех граждан Грузии возле оккупированных территорий, среди них может быть 16-летний

Служба государственной безопасности Грузии 15 апреля сообщила об очередном случае задержания сограждан в приграничье с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным грузинского ведомства, представители российских оккупационных сил "незаконно задержали трех граждан Грузии на оккупированной территории вблизи сел Земо Арцеви и Отреви".

"Получив информацию об упомянутом инциденте, Служба государственной безопасности активировала горячую линию Миссии наблюдателей ЕС", – добавили там, заверив, что Тбилиси задействовало все механизмы освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии.

По данным грузинского телеканала Mtavari, задержанным гражданам Грузии – 16, 18 и 20 лет. Их задержали и доставили на российскую военную базу в Земо Арцеве, где те связались с их семьями.

Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Как известно, после войны 2008 года оккупационная администрация Цхинвальского региона Грузии устанавливает "границу" по линии разграничения, при этом отхватывая дополнительные куски территории (этот процесс называют "бордеризацией"). Нередко границу проводят посреди сел и земельных участков.

Из-за этого российские оккупационные войска часто незаконно задерживают граждан Грузии, обвиняя их в "нарушении госграницы".

Недавно Европейский суд по правам человека признал, что так называемая "бордеризация" на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.