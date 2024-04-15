У Сербії під час навчань військовий отримав важке поранення, ще один зник

У Сербії під час навчань, які проходили в понеділок в районі військового комплексу "Орешац", стався інцидент, внаслідок якого один військовослужбовець отримав важкі поранення, ще один зник.

Про це повідомило Міністерство оборони Сербії, пише "Європейська правда".

За даними відомства, інцидент стався під час виконання вправи з десантування з гелікоптера на водну поверхню каналу Дунай-Тиса-Дунай.

Військовий з 72-ї бригади спецоперації отримав важкі поранення, а іншого, який впав у воду, досі шукають.

Після надання першої медичної допомоги пораненого сержанта доставили до лікарні.

Нагадаємо, наприкінці березня в Польщі стався вже п’ятий за місяць смертельний випадок під час військових навчань – спецпризначенець потрапив у лавину.

Після цього польський Генштаб анонсував терміновий перегляд процедур безпеки під час проведення навчань.