В Сербии во время учений военный получил тяжелое ранение, еще один пропал

В Сербии во время учений, которые проходили в понедельник в районе военного комплекса "Орешац", произошел инцидент, в результате которого один военнослужащий получил тяжелые ранения, еще один пропал.

Об этом сообщило Министерство обороны Сербии, пишет "Европейская правда".

По данным ведомства, инцидент произошел во время выполнения упражнения по десантированию с вертолета на водную поверхность канала Дунай-Тиса-Дунай.

Военный из 72-й бригады спецоперации получил тяжелые ранения, а другого, который упал в воду, до сих пор ищут.

После оказания первой медицинской помощи раненого сержанта доставили в больницу.

Напомним, в конце марта в Польше произошел уже пятый за месяц смертельный случай во время военных учений – спецназовец попал в лавину.

После этого польский Генштаб анонсировал срочный пересмотр процедур безопасности проведения учений.