Німеччина, Франція та Бельгія викликали послів Ірану через масовану атаку на Ізраїль

Послів Ірану викликали до Міністерств закордонних справ Німеччини, Франції та Бельгії у зв'язку з нещодавньою атакою по Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням МЗС Бельгії, посла Сейеда Мохаммада Алі Робатджазі викликали до міністерства, де йому передали "рішуче засудження Бельгією нападу Ірану на Ізраїль" .

"Наша країна закликає всі сторони до максимальної стриманості. Категорично слід уникати регіональної ескалації", – додали в міністерстві.

Як повідомляє DW, речник МЗС Німеччини під час пресконференції підтвердив, що до відомства викликали іранського посла.

"Я можу повідомити вам, що посол Ірану був викликаний до міністерства закордонних справ сьогодні вранці", – сказав він, не уточнивши деталей.

У МЗС Франції також оголосили, що викликали іранського посла.

"Йому нагадали про засудження Францією нападу, здійсненого Ісламською Республікою Іран проти Ізраїлю…Здійснивши цю безвідповідальну атаку, Ісламська Республіка ризикує розпалити пожежу, в якій ніхто не буде зацікавлений. Ці серйозні і безпрецедентні дії, які загрожують безпеці Ізраїлю, наших партнерів і регіональній стабільності, повинні бути негайно припинені", – йдеться у повідомленні.

Франція працює зі своїми партнерами над деескалацією ситуації і закликає всіх до стриманості, додали в МЗС.

Раніше також стало відомо, що Міністерство закордонних справ Чехії 15 квітня викликало посла Ірану Сайєда Маджида Гафелі Башима після масованого обстрілу Ізраїлю ракетами та дронами.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

За даними видання Financial Times, у ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на атаку.

Напередодні повідомляли, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС на вівторок, 16 квітня, у відеоформаті після атаки Ірану на Ізраїль.