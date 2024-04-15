Германия, Франция и Бельгия вызвали послов Ирана из-за массированной атаки на Израиль

Послов Ирана вызвали в Министерства иностранных дел Германии, Франции и Бельгии в связи с недавней атакой по Израилю.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению МИД Бельгии, посла Сейеда Мохаммада Али Робатджази вызвали в министерство, где ему передали "решительное осуждение Бельгией нападения Ирана на Израиль".

"Наша страна призывает все стороны к максимальной сдержанности. Категорически следует избегать региональной эскалации", – добавили в министерстве.

Как сообщает DW, представитель МИД Германии во время пресс-конференции подтвердил, что в ведомство вызвали иранского посла.

"Я могу сообщить вам, что посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел сегодня утром", – сказал он, не уточнив деталей.

В МИД Франции также объявили, что вызвали иранского посла.

"Ему напомнили об осуждении Францией нападения, совершенного Исламской Республикой Иран против Израиля...Совершив эту безответственную атаку, Исламская Республика рискует разжечь пожар, в котором никто не будет заинтересован. Эти серьезные и беспрецедентные действия, которые угрожают безопасности Израиля, наших партнеров и региональной стабильности, должны быть немедленно прекращены", – говорится в сообщении.

Франция работает со своими партнерами над деэскалацией ситуации и призывает всех к сдержанности, добавили в МИД.

Ранее также Министерство иностранных дел Чехии 15 апреля вызвало посла Ирана Сайеда Маджида Гафели Башима после массированного обстрела Израиля ракетами и дронами.

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

По данным издания Financial Times, в ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку.

Накануне сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС на вторник, 16 апреля, в видеоформате после атаки Ирана на Израиль.