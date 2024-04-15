Зеленський розповів про "змістовну" зустріч з главою МЗС Норвегії
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 квітня, провів зустріч з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.
Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Він назвав зустріч з норвезьким міністром "змістовною та практичною".
"Наші команди вже завершили підготовку двосторонньої безпекової угоди. Ми обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері. Але найбільш нагальним питанням є посилення нашої протиповітряної оборони", – зазначив Зеленський.
Він додав, що цінує підтримку Норвегії та її розуміння потреб України.
Раніше Еспен Барт Ейде заявив, що винищувачі F-16, які його країна передає Україні, допоможуть ЗСУ глибше бити по російських тилах.
За даними ЗМІ, у межах коаліції винищувачів Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, із них 12 перебувають у вже придатному до використання стані.