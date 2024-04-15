Зеленский рассказал о "содержательной" встрече с главой МИД Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля, провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.
Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Он назвал встречу с норвежским министром "содержательной и практической".
"Наши команды уже завершили подготовку двустороннего соглашения по безопасности. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере. Но наиболее насущным вопросом является усиление нашей противовоздушной обороны", – отметил Зеленский.
Он добавил, что ценит поддержку Норвегии и ее понимание потребностей Украины.
Ранее Эспен Барт Эйде заявил, что истребители F-16, которые его страна передает Украине, помогут ВСУ глубже бить по российским тылам.
По данным СМИ, в рамках коалиции истребителей Норвегия готовится передать Украине 22 истребителя F-16, из них 12 находятся в уже пригодном к использованию состоянии.