ЗМІ: Канцлери Німеччини та Австрії вступили у суперечку з Боррелем на останньому саміті ЄС

На саміті ЄС у березні канцлери Німеччини та Австрії розкритикували Жозепа Борреля в приватному порядку за його політику щодо Гази, утім, публічно погодившись закликати до припинення вогню на Близькому Сході.

Про це виданню Politico стало відомо від двох анонімних джерел, знайомих з обговореннями, пише "Європейська правда".

"Ви не говорите від імені Німеччини та Австрії щодо Гази", – такий меседж лідери двох європейських країн адресували головному дипломату ЄС під час дискусії щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, яка, за словами джерел, була гарячою.

Роль Борреля полягає в тому, щоб представляти весь Європейський Союз у питаннях зовнішньої політики та політики безпеки та висловлювати єдину пзицію країн-членів.

Один із неназваних посадовців сказав, що формулювання Олафа Шольца та Карла Негаммера було прямим і звучало в присутності інших європейських лідерів. Незручним було й те, що Шольц і Боррель походять з однієї соціалістичної родини.

Інший посадовець ЄС відмовився коментувати "припущення про закриті дискусії в Європейській раді". Він додав, що Боррель завжди засуджував атаки ХАМАС, закликав до беззастережного звільнення всіх заручників та до гуманітарної паузи, що призведе до стійкого припинення вогню.

Шольц та Негаммер реагували на багатомісячну відверту критику Боррелем Ізраїлю, оскільки кількість загиблих у секторі Гази внаслідок ізраїльської воєнної операції зросла.

Незважаючи на суперечку, на тому самому саміті всі лідери ЄС погодитись закликати до припинення вогню в Газі, що стало рідкісним проявом одностайності серед 27 країн стосовно ситуації на Близькому Сході.

Двоє інших дипломатів ЄС розповіли виданню, що відносини між Берліном і Борреллем погіршилися після катастрофічної пресконференції в Москві в 2021 році, коли Боррель не відреагував на сумніви російського міністра закордонних справ Сергєя Лаврова в тому, що російський опозиціонер Алексєй Навальний був отруєний.