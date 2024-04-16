СМИ: Канцлеры Германии и Австрии вступили в спор с Боррелем на последнем саммите ЕС

На саммите ЕС в марте канцлеры Германии и Австрии раскритиковали Жозепа Борреля в частном порядке за его политику по Газе, впрочем, публично согласившись призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Об этом изданию Politico стало известно от двух анонимных источников, знакомых с обсуждениями, пишет "Европейская правда".

"Вы не говорите от имени Германии и Австрии по Газе", – такой месседж лидеры двух европейских стран адресовали главному дипломату ЕС во время дискуссии по войне Израиля и ХАМАС, которая, по словам источников, была горячей.

Роль Борреля состоит в том, чтобы представлять весь Европейский Союз в вопросах внешней политики и политики безопасности и выражать единую позицию стран-членов.

Один из неназванных чиновников сказал, что формулировка Олафа Шольца и Карла Негаммера была прямой и звучала в присутствии других европейских лидеров. Неудобно было и то, что Шольц и Боррель происходят из одной социалистической семьи.

Другое должностное лицо ЕС отказалось комментировать "предположение о закрытых дискуссиях в Европейском совете". Он добавил, что Боррель всегда осуждал атаки ХАМАС, призывал к безоговорочному освобождению всех заложников и гуманитарной паузе, что приведет к стойкому прекращению огня.

Шольц и Негаммер реагировали на многомесячную откровенную критику Боррелем Израиля, поскольку количество погибших в секторе Газа в результате израильской военной операции возросло.

Несмотря на спор, на том же саммите все лидеры ЕС согласятся призвать к прекращению огня в Газе, что стало редким проявлением единодушия среди 27 стран по ситуации на Ближнем Востоке.

Два других дипломата ЕС рассказали изданию, что отношения между Берлином и Борреллем ухудшились после катастрофической пресс-конференции в Москве в 2021 году, когда Боррель не отреагировал на сомнения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.