Єврокомісарка стала менше користуватися соцмережами, бо її переконали діти

Віцепрезидентка Єврокомісії з цифрових питань Маргрете Вестагер зізналася, що після прохань своїх дітей стала менше користуватися смартфоном.

Про це Вестагер розповіла на саміті Politico Tech&AI, повідомляє "Європейська правда".

Головна посадовиця Єврокомісії з питань цифрових технологій досить добре розбирається в техніці та має велику кількість підписників на таких платформах, як Instagram (81 600 підписників) і X (раніше Twitter, 314 тисяч підписників).

Але тепер вона намагається витрачати менше часу на свій телефон. "Ви знаєте, я дослухалася до порад своїх дітей. У мене три доньки, і вони просто кажуть: відклади трубку, мамо", – сказала Вестагер.

Коли її запитали, чи не так багато користуються телефонами її діти, 56-річна єврокомісарка сказала, що ні.

Далі вона розповіла, що здатність платформ соціальних медіа легко охоплювати людей зараз пов’язана із занепокоєннями щодо безпеки в інтернеті та залежності від соцмереж.

"Я була однією із перших данських політикинь у Twitter, тому що він був новим, і у нас не було грошей, і ми могли достукатися до людей", – сказала вона.

Але її діти та інші їхні ровесники мають інший погляд. "Вони сказали: ну і що? Це небезпечно, це краде мій час. Я хочу бути з людьми. Відклади телефон", – зазначила комісарка.

Інша єврокомісарка Вера Юрова видалила свій обліковий запис у Facebook у 2017 році, заявивши, що соцмережа "сповнена ненависті".

Нагадаємо, в лютому школи в Англії отримали право забороняти мобільні телефони.