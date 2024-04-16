Еврокомиссар стала меньше пользоваться соцсетями, потому что ее убедили дети

Вице-президент Еврокомиссии по цифровым вопросам Маргрете Вестагер призналась, что после просьб своих детей стала меньше пользоваться смартфоном.

Об этом Вестагер рассказала на саммите Politico Tech&AI, сообщает "Европейская правда".

Главный чиновник Еврокомиссии по вопросам цифровых технологий достаточно хорошо разбирается в технике и имеет большое количество подписчиков на таких платформах, таких как Instagram (81 600 подписчиков) и X (ранее Twitter, 314 тысяч подписчиков).

Но теперь она старается тратить меньше времени на свой телефон. "Вы знаете, я прислушалась к советам своих детей. У меня три дочери, и они просто говорят: отложи трубку, мама", – сказала Вестагер.

Когда ее спросили, не так ли много пользуются телефонами ее дети, 56-летняя еврокомиссар сказала, что нет.

Далее она рассказала, что способность платформ социальных медиа легко охватывать людей сейчас связана с беспокойством о безопасности в интернете и зависимости от соцсетей.

"Я была одной из первых датских политиков в Twitter, потому что он был новым, и у нас не было денег, и мы могли достучаться до людей", – сказала она.

Но ее дети и другие их ровесники имеют другой взгляд. "Они сказали: ну и что? Это опасно, это крадет мое время. Я хочу быть с людьми. Отложи телефон", – отметила комиссар.

Другой еврокомиссар Вера Юрова удалила свою учетную запись в Facebook в 2017 году, заявив, что соцсеть "полна ненависти".

Напомним, в феврале школы в Англии получили право запрещать мобильные телефоны.