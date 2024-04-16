Палаючу історичну пам'ятку Копенгагена гаситимуть ще добу

На остаточну ліквідацію пожежі у 400-річній будівлі біржі у Копенгагені знадобиться ще близько доби.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", такі оцінки озвучили у службі з надзвичайних ситуацій.

На місці працюють близько 200 вогнеборців та поліцейських. За кілька годин пожежники очікувано візьмуть вогонь під контроль.

"Дуже складно потрапити всередину будівлі, є ризик обвалу конструкцій, але можна гарантовано сказати, що ми не допустимо поширення полум’я на південну частину будівлі", – прокоментував представник екстрених служб Франк Трір Андерсен.

Всередині палаючої частини будівлі перекриття між поверхами місцями обвалилися. Зовнішні стіни ще тримаються, але немає впевненості, чи вийде їх врятувати.

За його словами, на остаточну ліквідацію пожежі знадобиться ще близько 24 годин.

Нагадаємо, полум’я спалахнуло у будівлі біржі Берсен в центрі Копенгагена приблизно о пів на восьму за місцевим часом. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року. Звичайні люди та рятувальні служби винесли з будівлі десятки картин, але врятувати вдалося не все.

Через пожежу королівська родина вирішила понизити урочистість заходів до дня народження королеви Маргрете ІІ, якій 16 квітня виповнюється 84 роки.

Данські ЗМІ зібрали огляд розкішного інтер’єру 400-річної будівлі, який тепер втрачено.