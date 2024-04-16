Горящую историческую достопримечательность Копенгагена будут тушить еще сутки

На окончательную ликвидацию пожара в 400-летнем здании биржи в Копенгагене потребуется еще около суток.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", такие оценки озвучили в службе по чрезвычайным ситуациям.

На месте работают около 200 пожарных и полицейских. За несколько часов пожарные ожидаемо возьмут огонь под контроль.

"Очень сложно попасть внутрь здания, есть риск обвала конструкций, но можно гарантированно сказать, что мы не допустим распространения пламени на южную часть здания", – прокомментировал представитель экстренных служб Франк Трир Андерсен.

Внутри горящей части здания перекрытия между этажами местами обвалились. Внешние стены еще держатся, но нет уверенности, получится ли их спасти.

По его словам, на окончательную ликвидацию пожара потребуется еще около 24 часов.

Напомним, пламя вспыхнуло в здании биржи Берсен в центре Копенгагена примерно в половине восьмого по местному времени. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года. Обычные люди и спасательные службы вынесли из здания десятки картин, но спасти удалось не все.

Из-за пожара королевская семья решила снизить торжественность мероприятий ко дню рождения королевы Маргрете II, которой 16 апреля исполняется 84 года.

Датские СМИ собрали обзор роскошного интерьера 400-летнего здания, который теперь утрачен.